Vorschau: Neues von MG und Triumph

MG Motor hat jüngst zwei neue SUV-Modelle mit unterschiedlichen Hybrid-Antriebssträngen vorgestellt: den MG HS PHEV und den MG ZS Hybrid Plus. Der Plug-in-Hybrid soll über 100 Kilometer rein elektrisch fahren und damit eine Gesamtreichweite von über 1000 Kilometern mitbringen. Im ZS Hybrid Plus arbeitet erstmals in einem SUV der Marke ein Vollhybrid inklusive 3-Gang-Wandlerautomatik aus dem MG 3. Wir haben sie uns näher angesehen.

Der ADAC stellt Mitte der Woche seinen Mobilitäsindex 2024 vor, der erstmals auch beleuchtet, welche Fortschritte die 16 Bundesländer unter anderem bei der Verkehrssicherheit und der Elektromobilität gemacht haben. Im Vorfeld von EICMA und Intermot kündigen derweil die Motorradhersteller ihre Neuheiten für die kommende Saison an. Eine davon kommt von Triumph in Form einer komplett neuen Baureihe.



Auch wenn Subaru mit dem Toyota-Zwilling Solterra ebenfalls im Elektro-Revier unterwegs ist, die Marke steht vor allem für eine gewisse Modellkonstanz. Das muss kein Nachteil sein, wie der Outback im Praxistest beweist. Der große Crossover bietet viel Platz, hohen Fahrkomfort und viele nachahmenswerte Alltagslösungen. Eine kleine Achillesferse hat aber auch er.



Den schönen Seiten des Herbstes erlebte Michael Kirchberger auf einer beschaulichen Moseltour mit dem Wohnmobil. Wer allerdings mit seinem rollenden Urlaubsdomizil nach Frankreich fährt, braucht die Angles-Morts-Warnaufkleber für Zweiradfahrer. Die Gendarmen überwachen die Vorschrift streng, es drohen über 100 Euro Strafe. Im Rückspiegel blicken wir morgen auf 25 Jahre Porsche 911 GT3.



