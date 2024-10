Ferrari mobilisiert 1200 PS

Ferrari hat heute seinen neuen Supersportwagen F 80 vorgestellt. Mit einer Systemleistung von 1200 PS (883 kW) handelt es sich um das bislang stärkste Serienfahrzeug aus Maranello. Der F 80 kombiniert einen V6-Turbo mit 800-Volt-Hybridtechnik. Erstmals in einem Ferrari kommt dabei ein E-Turbo zum Einsatz, bei dem zwischen Turbine und Verdichter ein Elektromotor sitzt.

Der Hubraum des 120-Grad-V6 beträgt 2992 Kubikzentimeter, die Spitzenleistung liegt bei 900 PS (662 kW). Der Sechszylinder läuft erst bei 9200 Umdrehungen in der Minute in den Begrenzer und liefert bis zu 850 Newtonmeter Drehmoment. Die elektrisch angetriebene Vorderachse (e-4WD) und die hintere Motor-Generator-Einheit des Hybridsystems steuern weitere 221 kW (300 PS) bei. Geschaltet wird über ein Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe aus der Formel 1.



Im Bemühen um eine gute Dynamik und ein schlankes Layout verfügt der F 80 über eine besondere Sitzkonfiguration, die Ferrari als „1+“ bezeichnet. Der Fahrer sitzt von allen Bedienelementen zentriert umgeben hinter einem besonders kleinen Lenkrad, während sich der Beifahrersitz etwas weiter nach hinten schieben lässt. So soll dem Fahrer das Gefühl eines Einsitzers vermittelt werden. Der 4,84 Meter lange Ferrari F 80 mit seiner Kohlefaser-Karosserie hat ein Leergewicht von 1525 Kilogramm und ist 1,14 Meter flach. Er erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 350 km/h und beschleunigt den Wagen in 2,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Nach weiteren 3,6 Sekunden ist Tempo 200 erreicht.



Die Homologation des Fahrzeugs ist noch nicht abgeschlossen. Der Preis dürfte sich im Bereich von 3,5 Milliuonen Euro bewegen. Gebaut werden sollen insgesamt 799 Exemplare. (aum)