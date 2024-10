GCOTY 2024: Die Klassensieger stehen fest

Die fünf Klassensieger zur Anwärterschaft auf den Titel „German Car of the Year“ stehen fest. Eine Jury aus rund 40 deutschen und internationalen Motorjournalisten hat die Wahl unter den maßgeblichen Neuvorstellungen der vergangenen zwölf Monate getroffen.

Bei den Kompaktautos bis zu 35.000 Euro Grundpreis setzte sich der neue

Citroën C3 durch, bei den Premiummodellen mit bis 70.000 Euro

Grundpreis lag der BMW 5er vorn. Im Luxussegment mit einem Einstandspreis von

über 70.000 Euro holte sich der Cadillac Lyriq den Klassensieg. In der Kategorie der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben fiel die Entscheidung zu Gunsten des Audi Q6, und in der sportlichen „Performance“-Klasse heißt der Sieger Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid.



Aus den fünf Klassensiegern wird bei ausgiebigen Testfahrten dann Deutschlands „Auto des Jahres“ gekürt. Die Entscheidung steht am 13. November fest. Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von ZF und weiteren Unternehmen aus der Automobilbranche. (aum)