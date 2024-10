Teslas Model Y nimmt mehr Personen mit

Tesla bietet sein Model Y jetzt auf Wunsch auch als Siebensitzer an. Zum leichteren Ein- und Ausstieg lassen sich die Rückenlehnen der zweiten Reihe per Knopfdruck nach vorne klappen. Für Mitfahrer auf den Plätzen sechs und sieben gibt es jeweils einen USB-C-Anschluss. Bei voller Bestuhlung steht hinten noch ein Gepäckvolumen von 363 Litern zur Verfügung. Wird die dritte Sitzreihe flach umgelegt, sind es 753 Liter.

Gekoppelt ist die Option auf die beiden Zusatzsitze an das Model Y Long Range mit Allradantrieb. Die WLTP-Normreichweite liegt bei über 500 Kilometern. Gebaut wird das Fahrzeug in der Gigafabrik des Unternehmens in Grünheide bei Berlin. Die Preise für den Siebensitzer beginnen bei 57.490 Euro. (aum)