Die Ducati Desmo 450 X gewinnt auf Anhieb die Meisterschaft

Eine alte Motorsport- und Marketingweisheit besagt, „win on sunday, sell on monday“. Ganz so schnell geht es bei Ducati zwar nicht, aber ab Januar kann dort die Desmo 450 MX bestellt werden. Die ersten Fahrzeuge sollen im Juni ausgeliefert werden. Die neue Motocross-Maschine hat gleich in ihrer diesjährigen Debütsaison mit Alessandro Lupino die italienische Meisterschaft gewonnen. Im nächsten Jahr startet die Desmo 450 X dann mit Jeremy Seewer in der Weltmeisterschaft, während Alessandro Lupino und Tony Cairoli bald die ersten Tests mit dem 250er-Modell absolvieren. (aum)