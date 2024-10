Nissan startet online den Vorverkauf des Ariya Nismo

Nissan startet morgen den Online-Vorverkauf des Ariya Nismo. Es ist das erste elektrische Modell der Motorsportabteilung. Die ersten 250 europäischen Kunden, die sich bis Ende des Monats für das Fahrzeug in der Farbe Stealth Grey entscheiden, erhalten Vorteile. In Deutschland gibt es einen Ladegutschein in Höhe von 470 Euro für die Nissan-Charge-App. Der Nissan Ariya Nismo e-4ORCE hat Allradantrieb und eine Leistung von 320 kW (435 PS). Er beschleunigt in fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h, den Zwischenspurt von 80 auf 120 km/h erledigt er in 2,4 Sekunden.

Der Nismo verfügt gegenüber der Standardversion über ein angepasstes Fahrwerk und eine optimierte Aerodynamik, etwa breitere Türverkleidung. Dem Innenraum verleihen mit wildlederartigem Stoff bezogene Sitze und rote Akzente eine dynamischere Note.



Der Nissan Ariya Nismo kostet 63.990 Euro und wird ab Januar ausgeliefert. Dann sind auch drei weitere Außenfarben verfügbar. (aum)