Die Motorsport-Arena läutet das Ende der Oldtimersaison ein

Mit dem „Herbstglühen“ hat bei etwas stürmischem Wetter die Motorsport-Arena in Oschersleben das Ende der diesjährigen Oltimersaison eingeläutet. Umrahmt wurde das gestrige Treffen von Rennen der NATC-Serie. Trotz des nicht gerade einladenden Wetters fanden sich im Innenfeld rund 500 ältere Fahrzeuge vom Motorrad über Pkw und Traktoren bis hin zur historischen Feuerwehr zusammen, darunter viele ältere Fahrzeuge östlicher Herkunft. Den Besuchern wurden neben einem bunten Unterhaltungsprogramm auch Läufe des Norddeutschen ADAC-Börde-Tourenwagen-Cups geboten. Die Rennserie kehrt am 8. und 9. November zum Finale wieder in die Motorsport-Arena zurück. Zuvor findet vom 25. bis zum 27. Oktober noch die DMV Goodyear Racing Days in Oschersleben statt. (aum)