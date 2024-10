Paris 2024: Noch ein Neuzugang aus China

Mit dem Aion V bringt der chinesische Staatskonzern GAC sein erstes Auto nach Europa. Das 4,60 Meter lange SUV feiert heute seine Premiere auf dem Pariser Autosalon (–20.10.). Der jüngste Neuzugang aus China hebt sich beim Design nicht von der in diesem Segment inzwischen international verbindlichen Formensprache und passt sich nahtlos in das Straßenbild ein. GAC verspricht je nach Variante eine elektrische Reichweite von bis zu 750 Kilometern und einen Verbrauch von 12,8 kWh auf 100 Kilometer. Die Ladeleistung beträgt 170 kW.

Der Aion V nutzt eine von GAC entwickelte 400-Volt-Technik, mit der in 15 Minuten Energie für 370 Kilometer geladen werden können soll. Die 800-Volt-Technik ist entwickelt und wird später folgen. Vor dem Serienstart wurde der Aion V weltweit in 28 Städten getestet und rund 10.000 Experten und potenziellen Kunden vorgestellt. Der Neuling wird zunächst in kleineren europäischen Märkten angeboten. Erst gegen Ende des kommenden Jahres plant GAC den Auftritt in Deutschland und wird dann neben dem Aion noch zwei weitere Modelle anbieten. Auf jeden Fall sucht die Marke bereits Händler auf ihrer Internetpräsenz. (aum)