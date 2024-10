Die Pariser Motor Show und die Parkgebühren

Nicht nur die Sprache hat sich geändert, auch die Bedeutung: Aus der „Mondial de l’Automobile“ wurde die „Mondial Paris Motor Show“. Immerhin blieb das Pariser Selbstverständnis vom Zentrum der zivilisierten und automobilisierten Welt im Namen erhalten. Doch von heute an bis Sonntag wird sich in den Hallen an der Porte de Versailles zeigen, ob es der Messe mit einstmals strategischer Bedeutung gelingt, nicht auf das Niveau einer Regionalmesse abzurutschen. Die extremen Pariser Parkgebühren für Interessenten von außerhalb und Aussteller werden die Besucherzahlen der Messe sicher nicht in die Höhe treiben.

Bei den Medien der Autoren-Union Mobilität wurden in der vergangenen Woche fast eine Million Texte, Fotos und Videos abgerufen. Zu den 383.820 Textabrufen der Woche addieren sich 51.054 pdf- und 52.481 rtf-Downloads. Von den insgesamt 487.355 Text-Abrufen waren dies die Top Ten:



1. Hyundai Inster: Preiswertes E-Mobil für die Stadt und mehr

2. Der Renault Emblème kann sowohl Batterie als auch Brennstoffzelle

3. Rostlauben für einige Millionen

4. Im Rückspiegel: „Tschuldigung, ich war mal eben GSi testen“

5. VW Tayron: Neues Zugpferd für Familie und Freizeit

6. ZF verbindet passive und aktive Sicherheit

7. Kommentar: Ein Handelskrieg mit China kennt nur Verlierer

8. Dacia Bigster: der Aufsteiger

9. Mitsubishi Outlander PHEV: Aha, ein SUV mit Oha-Momenten

10. Dunkler Einstieg bei Ducati



Unser Server lieferte in den vergangenen sieben Tagen 464.319 Fotos und 9660 Videos als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Redakteure in den Medien aus, die unser Material zu Berichterstattung einsetze. Bei den Fotos lag diese Woche eines vom Hyundai Inster vorn, bei den Videos das von der Triumph Trident 660. (aum)