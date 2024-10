Lückenschluss: Im Mai kommt die Yamaha R9

Über eine Yamaha YZF-R9 wurde schon eine Weile spekuliert, nun ist sie da. Ab Mai nächsten Jahres wird der Supersportableger der MT-09 die Lücke zwischen der R7 und der R1 schließen. Der bekannte 890-Kubik-Triple blieb mit 119 PS (88 kW) und 93 Newtonmetern Drehmoment in der Spitzenleistung unangetastet, Yamaha hat aber den Zündzeitpunkt und das Mapping der Einspritzanlage sowie die Endübersetzung angepasst. Die direkt unterhalb der Scheinwerfer angebrachten Winglets verringern den Auftrieb und verbessern den Anpressdruck.

Auch der Rahmen der R9 unterscheidet sich von den anderen Modellen. Er hat eine höhere Steifigkeit und fällt – auch dank gefräster Löcher – mit 9,7 Kilogramm sehr leicht aus. Das Gesamtgewicht der 900er YFZ-R liegt vollgetankt bei 195 Kilo. Sie trägt neu entwickelte voll einstellbare Federelemente, wobei am rechten Gabelrohr die Zug- und am linken die Druckstufe auch getrennt von einander verändert werden kann. Der Quickshifter verfügt über zwei Einstellmöglichkeiten und das Fünf-Zoll-TFT-Farbdisplay über vier Grafikthemen. Außerdem ist ein Track-Modus verfügbar, der Informationen anzeigt, die nur für Rennstrecken relevant sind, einschließlich eines Rundenzeitenmessers. Über die My-Ride-App von Yamaha können bis zu 40 verschiedene Parameter der R9 individuell eingestellt werden. Für häufige Rennstreckeneinsätze gibt es die My-Trac-App, die dabei hilft, die eigene Performance zu optimieren. Den Komfort im Alltag erhöht unter anderem die serienmäßige Geschwindigkeitsregelanlage.



Die Yamaha R9 kommt im Mai für 13.749 Euro in den markentypischen Farben Icon Blue sowie Tech Black in den Handel. Für 500 Euro weniger wird auch eine 35-kW-Version angeboten. (aum)