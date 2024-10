Für heiße und für kalte Tage

Mit der Vanucci VAJ-5 bringt Louis eine neue Motorradjacke auf den Markt, die das Modell Patrick ablöst. Das Obermaterial ist elastisch und mit einer Sympatex-Klimamembran als Futterlaminat ausgestattet. Das herausnehmbare Thermofutter für Herbst und Winter und das Airvcent-System für frische Luftzfuhr im Sommer machen die VAJ-5 zu einer Jacke für alle Jahreszeiten. Sie lässt sich mit weitenverstellbaren Bereichen an Taille, Bund, Ärmeln und Handgelenken individuell anpassen.

Zwei wasserdichte Außentaschen und zwei Dokumententaschen gehören ebenso zur Ausstattung wie Protektoren an Schultern und – höhenverstellbar – Ellenbogen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt das Reflexmaterial. Ab Größe 60 verfügt die VAJ-5 über einen Akkordeon-Stretch an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit.



Das Vanucci VAJ-5 ist natürlich wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Es gibt sie in einer Männer- und einer Frauenausführung. Sie kostet 499,99 Euro. (aum)