In Oschersleben glüht es zum Abschluss

Mit dem traditionellen „Herbstglühen“ feiert die Motorsport-Arena Oschersleben am kommenden Sonntag (13.10.) das Ende der Saison. Auf der Rennstrecke dreht der „Norddeutsche ADAC Börde Tourenwagen“-Cup (NATC) seine Runden. Zu den Sprint- und Endurance-Rennen sowie dem Yongster-Lauf mit 15-jährigen Motorsporttalenten werden rund 50 Fahrzeuge erwartet. Im Innenfeld der Anlage findet wieder ein großes Oldtimer-Treffen statt, bei dem auch viele Ost-Zweitakter auf zwei und vier Rädern zu sehen sein werden. Zudem wird um 11 Uhr beim Biker-Gottesdienst an die in diesem Jahr auf der Straße tödlich verunglückten Motorradfahrer erinnert.

Umrahmt wird die Veranstaltung von einem ganztägigen Bühnenprogramm, Ständen lokaler Händler und Angeboten für Kinder. Die Besucher können außerdem den beliebtesten Oldtimer wählen. Auch die weiteste Anreise wird an diesem Tag prämiert.



Oldtimerfahrer und Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Zugang zum Gelände. Ansonsten beträgt der Eintritt fünf Euro. (aum)