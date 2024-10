Auf 1000 Einwohner kommen 580 Autos

In Deutschland gibt es gemessen an der Bevölkerung wieder mehr Autos. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldet, gab es zu Jahresbeginn pro 1000 Einwohner 580 Pkw. Im Vorjahr waren es zwei weniger gewesen, während 2022 mit einer Pkw-Dichte von 583 Autos auf 1000 Einwohner ein Rekordwert erzielt wurde. Grund für den leichten Rückgang ist in den beiden Fällen, dass die Zahl der zugelassenen Pkw weniger stark zunahm als die Bevölkerung. Gleichwohl gab es zu Jahresanfang 2024 mit 49,1 Millionen Autos so viele wie noch nie auf deutschen Straßen. Vor zehn Jahren lag die Pkw-Dichte in Deutschland noch bei 543 Autos je 1000 Einwohner. (aum)