Triumph rüstet die Trident 660 auf

Triumph spendiert der Trident 660 zum neuen Modelljahr ein vor allem technisches Update. Die nach wie vor einzige Dreizylinder im Segment erhält serienmäßig einen Tempomaten und einen Up-and-down-Quickshifter. Zu den beiden bisherigen Fahrprogrammen gesellt sich noch ein Sport-Modus mit schnellerem Ansprechverhalten. Die Assistenzsysteme wurden kurvenoptimiert, und die Trident bekommt ist in Zukunft auch konnnektivitätstauglich. Via Bluetooth und App wird beispielsweise eine Turn-by-Turn-Navigation möglich. Neben neuen Farben sticht auch die grafische Gestaltung mit zwei weißen Streifen über den Tank und die Seitendeckel hervor. Neu gestaltet wurden unter anderem die obere Gabelbrücke und das Bremspedal – beide aus geschmiedetem Aluminium.

Die Einführung des neuen Modelljahrgangs ist für Dezember terminiert. Die Trident 660 wird zu Preisen ab 8295 Euro (plus Nebenkosten) erhältlich sein. In Österreich sind es 9295 Euro. Die Trident 660 kam vor vier Jahren auf den Markt und hat so viele weibliche Fahrer wie keine andere Triumph. (aum)