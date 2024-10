Share Now auf einer App mit Free2move

Stellantis hat den letzten großen Schritt zur Integration von Share Now in seinen eigenen Mobiltätsdienst Free2move vollzogen. Mit der neuen Mobilty App werden die beiden Angebote auf einer einzigen Plattform zusammengeführt. Der Zusammenschluss beider Marken ist damit nach gut zwei Jahren abgeschlossen. Die neue Anwendung bietet Nutzern ein umfassendes Angebot an Mobilitätslösungen. Ob Free-Floating-Carsharing, Kurz-, Mittel- oder Langzeitvermietungen, Abonnements oder die Suche nach Parkmöglichkeiten: alle Services finden sich jetzt an einer Stelle.

Die Free2move-App, die für iOS und Android verfügbar ist, bietet Zugang zu mehr als 500.000 Autos weltweit, mit mehr als 10.000 Free-Floating-Fahrzeugen in Europa und den USA. Die Fahrzeuge können pro Minute, Stunde oder Tag gemietet werden, ohne dass man Versicherungen vergleichen oder die Fahrzeuge auftanken oder -laden muss. Falls der Kunde das Auto länger braucht, kann er es behalten, ohne den Vertrag ändern zu müssen. Die Preise passen sich automatisch an die Dauer der Nutzung an. In Städten wie Paris, Madrid, Amsterdam, Hamburg, Mailand und Stuttgart haben die Nutzer dabei Zugang zu Elektrofahrzeugen.



Share Now war ein Joint Venture von Mercedes und BMW und wurde im Sommer 2022 von Stellantis übernommen. (aum)