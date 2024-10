Leapmotor setzt zum Sprung an

Das Stellantis-Joint-Venture Leapmotor begleitet seine Markteinführung in Euopa mit einem Kampagnenfilm unter dem Motto „The Leap“ (der Sprung). Gedreht wurde das Video in der modernen Stadtarchitektur von Valencia und am Flughafen von Teruel. Das Unternehmen, an dem Stellantis zu 51 Prozent beteiligt ist, bringt zunächst die Elektromodelle T03 und C10 auf den Markt. Es handelt sich um einen Kleinstwagen für die Stadt und ein Mittelklasse-SUV. (aum)