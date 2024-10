Der Skoda Elroq startet bei 33.900 Euro

Skoda hat in dieser Wochen den Elroq vorgestellt. Das kompakte Elektro-SUV kann ab sofort zu Preisen ab 33.900 Euro bestellt werden. Je nach Batteriegröße und Motorleistung werden Reichweiten von bis zu über 560 Kilometern versprochen. Basismodell ist zunächst der Elroq 50 Tour mit 125 kW (170 PS) und einer Normreichweite von mehr als 370 Kilometern. Als Elroq 85, den es zur Markteinführung auch in einer speziell ausgestatteten First Edition gibt, leistet das neue Modell 210 kW (286 PS). Die Preisliste startet hier bei 43.900 Euro. Markteinführung der Baureihe ist im ersten Quartal 2025.

Skoda ist seit Jahren erfolgreichster Importeur in Deutschland. Im vergangenen Monat steigerte sie ihre Neuzulassungen in einem rückläufigen Gesamtmarkt um 34,8 Prozent zu. In den ersten neun Monaten erreichte die VW-Tochter mit 7,2 Prozent einen neuen Rekord beim Marktanteil und ist die viertstärkste Marke überhaupt. (aum)