Triumph greift eine Klasse höher an

Nach der TF 250 greift Triumph mit der TF 450 planmäßig nun auch eine Klasse höher in den Motocrosssport ein. Ihr Debüt gibt die Maschine als „Ricky Carmichael Edition“. Der 15-fache US-Meister half bei der Entwicklung mit. Auch das Farbdesign und die Graphics orientieren sich an der MX-Legende. So trägt die TF 450-RC Edition seine Startnummer „4“, das „GOAT“-Logo (Greatest of all Times) und Details der Hauptsponsoren.

Das Fünf-Gang-Getriebe des 450-Kubik-Einzylinders besitzt serienmäßig einen Quickshifter für kupplungsloses Hochschalten vom zweiten in den letzten Gang. Es gibt eine Reihe von wählbaren Motorkennfeldern, von denen eines von Rick Carmichael selbst festgelegt wurde. Die Parameter für die Traktionskontrolle und die Launch Control können per App verändert werden.

Das Aluminium-Chassis steht nach Angaben von Triumph für das beste Leistungsgewicht in der Klasse: Nass wiegt die TF 450 knapp 109 Kilogramm. Das Standardmodell verfügt über einen leichten Edelstahlauspuff. Als Zubehör ist ein Akrapovic-Titanauspuff erhältlich.



Verfügbar ist die Triumph TF 450-RC ab Februar nächsten Jahres. Der Preis wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. (aum)