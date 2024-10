Andreas Cremer wird stellvertretender ZDK-Pressesprecher

Andreas Cremer (57) wird stellvertretender Pressesprecher des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Der gebürtige Rheinländer und gelernte Journalist war unter anderem lange Jahre als Politik- und Wirtschaftskorrespondent der Nachrichtenagenturen Bloomberg und Thomson Reuters in Berlin tätig.

Bei beiden Nachrichtendiensten war Cremer jeweils verantwortlicher Korrespondent im englischsprachigen Dienst für Themen, Veröffentlichungen und Reportagen rund um den Volkswagen-Konzern und seine Marken. Vor sechs Jahren wechselte er auf die Unternehmensseite und übernahm bei BMW in München die Position des Pressesprechers für Industriekooperationen, Drittkundengeschäft und Financial Services. Von 2020 bis September dieses Jahres war er in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Technologie- und Entwicklungsdienstleisters IAV in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Content Manager des Leiters des zentralen Technikbereichs Powertrain Systems.



Beim ZDK gehört Andreas Cremer ab sofort zur Abteilung Politik und Kommunikation, und wird dort unter anderem eng mit dem Pressesprecher Ulrich Köster zusammenarbeiten. (aum)