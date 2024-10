Der Ram 1500 setzt Maßstäbe

Zwar haben die traditionellen Achtzylinder ausgedient, die großen amerikanischen Pick-ups belieben aber nach wie vor in Europa imposante Erscheinungen. Dodge hat jetzt den neuen Ram 1500 vorgestellt, den ein neuer 3,0-Liter-Benziner antreibt und der in vielen Punkten Maßstäbe im Segment setzt. Der Verbrenner liefert in der Standardversion 420 PS (309 kW) und 636 Newtonmeter Drehmoment. Die „High Output“-Version bringt 120 PS (88 kW) und 70 Nm mehr mit. Als Basismotorisierung gibt es alternativ noch einen 3,6-Liter-V6 mit 305 PS (224 kW) und 364 Nm. Alle drei sind mit einem Acht-Gang-Automatikgetriebe verbunden. Der vollelektrische Ram REV soll in etwa einem Jahr folgen und mit einer ungewöhnlich hohen Anhängelast aufwarten.

Der Ram bietet eine Tonne Nutz- und 3,5 Tonnen Anhängelast, ein 12,3 Zoll großes Kombiinstrument, ein bis zu 14,5 Zoll großes Zentraldisplay sowie einen exklusiven 10,25-Zoll-Bildschirm für den Beifahrer. Der neue Ram 1500 verfügt außerdem über ein bis zu zehn großes, vollfarbiges Head-up-Display und einen digitalen Rückspiegel im Innenraum.



Zu den neuen Funktionen gehören der Anhängerkupplungs-Assistent, mit dem sich das Fahrzeug selbst auf die Zunge des Anhängers ausrichtet, sowie die Anhänger-Rückfahrhilfe mit dynamischen Gitterlinien, die die voraussichtliche Richtung des Anhängers auf dem Touchscreen anzeigen. Die Pritsche ist 2,2 Quadratmeter groß und verfügt über eine Multifunktions-Heckklappe mit zwei seitlich angeschlagenen Türen, die im Verhältnis 60:40 geteilt ist. Optional ist auch eine elektrisch bedienbare Heckklappe erhältlich, die sich über den Schlüsselanhänger, eine Taste in der Dachkonsole oder an der Seite der Heckklappe automatisch öffnen und schließen lässt. Eine Besonderheit ist das Ram-Box-Cargo-Managementsystem, ein zusätzlicher Außenstauraum mit Beleuchtung und 115-Volt-Steckdose. Über zwei abgedeckte Steckdosen auf der Ladefläche können Kunden dank eines 2-kW-Wechselrichters an Bord auch externe Geräte wie Lampen, Fernseher und Werkzeuge mit Strom versorgen.



Speziell für Offraod-Fahrer gibt es den mittels Luftfederung höhergelegten Ram Rebel mit 33-Zoll-Geländereifen und Unterfahrschutz. Er wird noch vom RHO übertroffen, dem 35-Zoll-Reifen und Hochleistungsstoßdämpfer mit mehr als 40 Prozent größerem Federweg zu noch mehr Bodenfreiheit verhelfen.



In Europa wird der bereits bestellbare Ram 1500 zunächst in den Ausstattungsvarianten Tradesman, Big Horn, Laramie, Rebel, Limited Tungsten und RHO zu Preisen ab 62.000 Euro erhältlich sein. Der neue Ram 1500 kann bereits bei den Händlern bestellt werden. Die Top-Ausstattung Tungsten bietet unter anderem 24-Wege-Massagesitzen vorne und ein 1228 Watt starkes Audiosystem mit 23 Lautsprechern.



Spätestens bis zum dritten Quartal will Dodge auch den Ram 1500 REV in Europa anbieten. Er verfügt über ein 168-kWh-Batteriepaket mit einer angestrebten Reichweite von bis zu 563 Kilometern. Dank 800-Volt-Technik sollen in nur zehn Minuten wieder bis zu 177 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können. Noch beeindruckender ist die angegebene Anhängelast von 6,3 Tonnen. Der REV hat außerdem eine Nutzlast von 1,2 Tonnen sowie zusätzlich einen 425 Liter großen Kofferraum. (aum)