Die DTM startet in Oschersleben in die neue Saison

Die DTM wird am letzten April-Wochenende kommenden Jahres (25.–27.4.) in der Motorsport-Arena in Oschersleben in die Saison starten. Auf dem Programm stehen zwei Meisterschaftsläufe. 14 weitere an sieben anderen Orten, darunter auch in den Niederlanden und Österreich, werden folgen. Das Saisonfinale findet ausnahmsweise bereits am ersten Oktober-Wochenende statt, aber traditionell wieder auf dem Hockenheimring. Dort fällt bei den beiden Rennen am 19. und 20. Oktober auch die Titelentscheidung für dieses Jahr. Chancen auf die Meisterschaft haben noch Mirko Bortolotti (Lamborghini), Kelvin van der Linde (Audi) und Maro Engel (Mercedes-AMG). Tickets für die DTM 2025 gibt es dann ebenfalls ab 20. Oktober. (aum)