Kawasaki Ninja 1100 SX: Mehr Hubraum für mehr Drehmoment

Wie die Versys bekommt auch die Ninja 1000 SX ein Hubraumaufstockung um 56 Kubikzentimeter und wird zur 1100er. Das bringt vor allem mehr Drehmoment. Zudem wurde die Getriebeabstufung in den beiden oberen Gängen angepasst. Der Quickshifter kann künftig bereits ab 1500 Umdrehungen in der Minute genutzt werden. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein USB-C-Anschluss direkt am Lenker und ein Tempomat. Erstmals wird es den Sporttourer auch in einer veredelten SE-Version geben. Alle Modellvarianten können via Rideology-App mit dem Smartphone verbunden werden. Neu für 2025 ist die Sprachsteuerung der Anwendung.

Premiere hat die Kawasaki Ninja 1100 SX Anfang Dezember auf der Intermot in Köln. Die Preise beginnen bei 15.295 Euro. (aum)