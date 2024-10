Hyundai bietet den frisch überarbeiteten Tucson Plug-in-Hybrid in einer neuen Einstiegsvariante mit Frontantrieb an. Mit dem bis zu 252 PS (185 kW) starken 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid in der Ausstattung „Select“ sinkt der Preis auf 44.690 Euro. Der WLTP-Normwert pendelt sich nach der Messemethode für Plug-in-Hybride bei rund einem Liter ein, mit entladener Batterie sind es zwischen 6,2 und 6,6 Liter je 100 Kilometer. (aum)