VW deckt gesamten Strombedarf über Photovoltaik

Volkswagen hat das polnische Werk Wrzesnia an einem Tag erstmals vollständig durch Solarenergie betrieben. Dank optimaler Wetterbedingungen konnte die Photovoltaikanlage auf dem Werksgelände den gesamten benötigten Stroms liefern. Die Anlage ist eine der größten ihrer Art in Europa. Sie umfasst 25.000 Module mit einer Kapazität von 15,2 Megawatt (MW) und erstreckt sich über eine Fläche von 22 Hektar.

Der Photovoltaikpark wurde in zwei Phasen gebaut: Der erste Teil ging 2023 in Betrieb, der zweite Teil wurde zusammen mit der Firma Quanta Energy kürzlich fertiggestellt. Im Jahresdurchschnitt wird die Anlage etwa 20 Prozent des Strombedarfs decken. In dem Werk von Volkswagen Nutzfahrzeuge wird unter anderem der VW Crafter gebaut. (aum)