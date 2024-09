Hyundai knackt die 100-Millionen-Marke

Hyundai feiert die Produktion von weltweit über 100 Millionen Fahrzeugen. Den Meilenstein überschritt das vor 57 Jahren gegründete Unternehmen mit einem Ioniq 5 N Line, der im südkoreanischen Werk Ulsan gebaut und in einer Feierstunde gewürdigt wurde. Das einhundertmillionste Auto, ebenfalls ein Modell der Baureihe, wurde direkt vor Ort an einen Kunden übergeben. Die Produktionsstätte, die 1968 in Betrieb genommen wurde, war 1975 auch die erste Fabrik des Landes, in dem das erste eigenständige Modell aus Korea, der Hyundai Pony gebaut wurde. Derzeit wird dort eine Fertigungsanlage für künftige weitere Elektroautos errichtet.

Die Zahl der von Hyundai gebauten Fahrzeuge hat sich in den vergangenen elf Jahren verdoppelt. Werke gibt es auch in den USA, der Türkei, in Indien und in Tschechien. (aum)