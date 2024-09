Michael Schlabitz wird Offroad-Verantwortlicher

Michael Schlabitz (34) kehrt zu Ducati zurück. Der ehemalige Marketingchef und Geschäftsführer von Ducati Deutschland wird Offroad Sales Project Manager. Mit der neuen Funktion stärkt der italienische Motorradhersteller seine Aktivitäten im Geländebereich. Ab kommenden Jahr will die Marke mit der Desmo 450 MX an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Aktuell führt Alessandro Lupino mit ihr die nationale Meisterschaft an.

Michael Schlabitz wird auf globaler Ebene für den neuen Geschäftsbereich verantwortlich sein. Der Österreicher berichtet direkt an Francesco Milicia, Vice President Global Sales & After Sales. (aum)