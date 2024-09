Leapmotor T03: E-Mobil zum Kampfpreis

Noch ein chinesischer Hersteller, wobei im Fall von Leapmotor International auch ein europäisches Element mitspielt. An dem Unternehmen hält Stellantis die Mehrheit. Mit dem T03 bringt das europäisch-chinesische Unternehmen jetzt ein elektrisches Stadtmobil auf den Markt, das im urbanen Umfeld eine Reichweite von 395 Kilometern erreichen soll. Das Design erinnert ein wenig an an den längst verschwundenen Smart Forfour.

Im gemischten Verkehr muss die 37,3 kWh starke Batterie nach 265 Kilometern an die Ladesäule, wo mit maximal 45 kW neue Energie geladen werden kann. Nach der Messmethode WLTP verbraucht der viertürige Kleinwagen (3,62 Meter) 16,3 kWh. Es geht auch mit weniger. Nach einer (kurzen) Runde rund um Mailand meldete der Bordcomputer einen Verbrauch von 12,3 kWh. Der Motor leistet 70 kW (95 PS) und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 130 km/h erreicht. Für den vollständig ausgestatteten Stadtwagen verlangt Leapmotor International 18.900 Euro. (ww)