Der SUV-Pionier wird 30

„Happy Birthday, RAV4“ heißt es am Samstag, 5. Oktober, beim nächsten Public Opening von 10 bis 14 Uhr in der Toyota Collection auf dem Gelände der Deutschlandzentrale in Köln. Das als SUV-Pionier gefeierte Modell erschien vor 30 Jahren und spielte auch als Technologieträger eine Vorreiterrolle. Mittlerweile wurden von der Baureihe in fünf Generationen weltweit mehr als 14 Millionen Fahrzeuge verkauft.

RAV4 – das steht für „Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive“, was in etwa Fahrzeug mit Allradantrieb für die aktive Freizeit bedeutet. Und so trug die erste Generation (XA 10) auch noch den Zusatz Fun Cruiser in der Modellbezeichnung. Er wurde zunächst nur als 3,69 Meter kurzer Dreitürer angeboten, 1996 kam dann auch der Fünftürer auf den Markt. Im selben Jahr präsentierte Toyota bereits eine batterieelektrische Version des RAV4. 14 Jahre später folgte der nächste vollelektrische RAV4 in den USA. Zu diesem Zeitpunkt war immer war noch immer jeder zweite RAV4 EV der ersten Generation im Alltagseinsatz. 2016 war die vierte Generation dann das erste Kompakt-SUV mit Hybridtechnologie. Parallel zum ersten E-Modell hatte Toyota 20 Jahre zuvor auch schon Brennstoffzellenfahrzeuge präsentiert: Der RAV4 FCEV bot mit zwei Kilogramm Wasserstoff eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern.



Beim Public Opening der Toyota Collection präsentiert sich der RAV4 in allen Generationen, und selbst für den Fun Cruiser gilt – wie für viele der rund 75 Ausstellungsstücke der Fahrzeugsammlung – „Einsteigen erlaubt“. Es wird am monatlichen Publikumstag auch wieder Expertenführungen sowie Erfrischungen und Snacks am Food-Truck geben. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, eine Schminkstation und Fußball mit Softbällen. Für die etwas Größeren gibt es Tischtennis, Kicker und Rennen an der Playstation. (aum)