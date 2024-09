Mercedes-Benz feiert Marco Polo

Mercedes-Benz feiert 40 Jahre seines Campers Marco Polo mit zwei Geburtstagsmodellen der frisch upgedateten V-Klasse. Der Marco Polo „Edition Classic“ fährt unter anderem mit elektrisch zu betätigender Schiebetür und Heckklappe, einer Frontöffnung im Aufstelldach, dem Premiumpaket inklusive Ambientelicht und sprachgesteuerter Navigation vor.

Alternativ steht die „Edition AMG Line“ zur Verfügung. Sie zeichnet sich durch AMG-Designelemente inklusive Night-Paket an der Karosserie sowie das Premium-Paket Plus aus, das unter anderem ein Jehnert-Soundsystem und eine 360-Grad-Kamera beinhaltet.

Beide Modelle sind in allen Motorisierungen erhältlich. Die Preise beginnen bei 69.537 Euro bzw. 76.447 Euro. (aum)