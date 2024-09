Paris 2024: BYD kündigt neues Modell an

BYD wird nach 2022 auch in diesem Jahr wieder den Pariser Autosalon (14.–20.10.) beschicken. Angekündigt ist die Europa-Premiere eines ganz neuen Modell, für das auf der Messe bereits Vorbestellungen entgegengenommen werden. Zudem gibt der mächtige Geländewagen Yangwang U8 sein nationales Debüt in Frankreich, das für die Marke ein Schlüsselmarkt in Europa ist. Zudem haben Besucher auf dem Testgelände der Messe die Möglichkeit zu Probefahrten mit den Elektroautos von BYD. (aum)