Stelldichein von Mazda-Klassikern

Das Augsburger Automobilmuseum Frey mit seiner Mazda-Sammlung lädt am Samstag, 5. Oktober, zum alljährlichen Klassikertreffen ein. Alle Fahrzeughalter, die mit einem mindestens 30 Jahre alten Auto der Marke vorfahren, erhalten freien Eintritt zur Ausstellung. Auch Besucher ohne eigenen Mazda oder mit Youngtimern sind willkommen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung von 10 bis 16 Uhr ist nicht notwendig. Über die Veranstaltungsseite www.facebook.com/events/400684469324538 kann aber jeder sein Interesse bekunden, um den Organisatoren die Planung zu vereinfachen.

Das Mazda-Classic-Automuseum Frey ist aus einer der weltweit größten privaten Fahrzeugsammlungen der Marke entstanden und befindet sich mitten in der Augsburger Innenstadt. Beheimatet in einem historischen Straßenbahndepot zeigt das Museum in der diesjährigen Sonderschau „Rotation“ nahezu alle Modelle mit Kreiskolbenmotor – angefangen beim legendären Mazda 110 S Cosmo Sport über verschiedenen RX bis hin zum einmaligen Abschleppwagen Rotary Pick-up und dem Parkway Bus mit Wankel. (aum)



