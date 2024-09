„Voice of Germany“ wieder mit Seat

Wenn am Donnerstag die 14. Staffel von „The Voice of Germany“ auf Pro Sieben startet, dann ist erneut Seat als offizieller Partner bei der Musikshow dabei. Die Marke nutzt das beliebte TV-Format, um den Ateca ins Rampenlicht zu rücken. Das Modell wird rund um die Sendung im linearen Fernsehen, auf den Streamingplattformen sowie auf den Websites und den Social-Media-Kanälen präsent sein, In den kommenden Wochen wird jeweils um 20.15 Uhr donnerstags eine Folge auf Pro Sieben und am Freitag in Sat.1 ausgestrahlt. Online sind die Folgen zeitgleich auch auf Joyn im Livestream zu sehen – oder nach der Ausstrahlung kostenfrei jederzeit auf Abruf. (aum)