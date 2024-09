Leapmotor richtet deutsche Internetseite ein

Leapmotor richtet für den deutschen Markt eine Internetseite ein, die in diesen Tagen online gehen soll (www.leapmotor.com/de_de). Dort können das SUV C10 und der Kleinwagen T03 bestellt werden, die in Kürze in den Handel kommen. Beide sind Elektrofahrzeuge, die zu Basispreisen von 36.400 Euro und 18.990 Euro (plus Überführung) angeboten werden. Bis Ende des Jahres will Leapmotor International in Europa auf rund 250 Vertriebspartner kommen. An dem Joint Venture ist Stellantis mit 51 Prozent beteiligt. (aum)