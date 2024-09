Diese Limousine hat es faustdick unter der Haube

Zu Geely gehört mittlerweile ein bunter Strauß von Marken, darunter so klangvolle und etablierte Namen wie Lotus, Volvo und Smart, aber auch Newcomer wie Zeekr oder Lynk & Co. Unter eigener Herstellerbezeichnung verkauft der Konzern unter anderem den L6. Er ist kein protziger SUV, kein schnittiger Sportler, sondern eine etwas biedere, viertürige Plug-in-Hybrid-Limousine. Ein Vernunftauto, das es aber faustdick unter der Haube hat und mit einem besonderen Drei-Gang-Getriebe aufwartet. Der ganz große Aha-Effekt kommt beim Blick auf den Verkaufspreis in China. (aum)