Amerikanische Atmosphäre in der Magdeburger Börde

Amerikanische Rennsportatmosphäre verbreitete sich am Wochenende in der Motorsport-Arena in Oschersleben: Die „NASCAR Whelen Euro Series“ machte zum zweiten Mal Station in der Magdeburg und feierte mit rund 16.500 Besuchern einen Zuschauerrekord.

Los ging es bereits am Donnerstag mit einer Vor-Veranstaltung, bei der 20 der Nascar-Boliden auf dem Marktplatz in der Innenstadt zu sehen waren. Von Walking Acts und Line Dance über Sportarten wie Football, Baseball und Basketball wurde auch hier ein Hauch Amerika geboten. Am Samstag waren unter anderem der ehemalige Kapitän des FC Magdeburg Marius Sowieslo, dazu die Leichtathleten Moritz Morstein (Speerwerfer), Alyssa John (Speerwurf-Vizemeisterin) und Olympia-Bobfahrer-Ikone Wolfgang Hoppe vor Ort und überreichten den Fahrern die Pokale. Gestern waren Innenministerin Dr. Tamara Zieschang als Flaggenträgerin und Courtney Mazzone aus dem US-Konsulat Leipzig als Grand Marshals für die berühmten Worte „Start your engines“ zu Gast.



„Die Nascar ist nun endlich in Deutschland und bei den Fans angekommen.“, freute sich Geschäftsführer Ralph Bohnhorst über die Zuschauer-Resonanz. Unter den zahlreichen Fahrern aus insgesamt 14 Nationen war auch der Magdeburger Lokalmatador Dominique Schaak als einziger deutscher Fahrer in der Serie. Im ersten Lauf fuhr er vom 18. auf den 11. Platz vor und beendete das Rennen damit auf dem zweiten Platz seiner Klasse. Damit ist die Grundlage für einen möglichen Titelgewinn beim kommenden Rennen in Zolder gelegt.



Auch die „Sidecar Trophy“ war an diesem Wochenende Bestandteil des Veranstaltungskonzepts und bot einen Vorgeschmack auf das Sidecar-Festival vom 4. bis 6. Oktober in der Motorsport-Arena Oschersleben, zu dem rekordverdächtige 200 Renngespanne erwartet werden. Tickets gibt es ab 15 Euro an der Tageskasse, Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Zugang. (aum)