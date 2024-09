Die Top Ten der Medien der Autoren-Union Mobilität

So mancher Automobil-Manager fürchtet in diesen Tagen immens hohe Strafzahlungen an Brüssel, wenn er die Emissionsziele nicht erreicht. Opel-Chef Florian Huettl gehört nicht dazu: „Unsere Aufgabe ist es, Elektromobilität aufregend und bezahlbar zu machen. Dann werden auch genügend Kunden die Null-Emissions-Fahrzeuge kaufen“, zeigt sich Huettl im Interview mit der Autoren-Union Mobilität überzeugt. Beiträge wie dieser sorgen immer wieder beeindruckende Abrufzahlen wie in dieser Woche.

Zu den 395.292 abgerufenen Textdateien kamen noch die Downloads von 81.468 pdf- und 84.468 rtf-Dateien. Von den insgesamt 561.139 Texten – natürlich ohne Bots – waren dies die Top Ten der Woche:



1. VW Transporter – die Bulli-Parade aus der Türkei

2. Batterietest für Elektroautos: Mahle bittet zum Tanz

3. Praxistest Knaus CUV Tourer: Der das Hütchen lupft

4. 1400 Japaner umringten die Ohrdrufer Burg

5. Land Rover Discovery: Geländegänger für die ganze Familie

6. Autobahnraststätten im ADAC-Test: Teuer und intransparent

7. IAA Transportation: Umbaulösungen von Nissan

8. Hyundai und GM wollen strategische Zusammenarbeit prüfen

9. Kommentar: Warum erst jetzt?

10. Bella Ciao Junior



840.058 Fotos und 9494 Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downlods an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Readaktionen aus. Der NCAP-Test des Jeep Avenger lieferte sowohl das Bild als auch das Video der Woche. (aum)