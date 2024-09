Xpeng ist beim Pariser Autosalon mit dabei

Auch Xpeng wird am Pariser Autosalon (14. bis 20. Oktober) teilnehmen. „Wir fühlen uns dem europäischen Markt sehr verpflichtet und streben weiterhin an, unsere Präsenz in der Region auszubauen“, sagt Vice Chairman und Präsident von Xpeng-Motors Brian Gu. Unter dem Motto „Enchanté, Paris!“ wollen die Chinesen in Halle 6 der Paris Expo (Porte de Versailles) neben ihren europäischen Elektromodellen eine Reihe neuer Technologien vorstellen.

Darunter ein „intelligentes Cockpit der nächsten Generation“, das personalisierte Anpassungsoptionen und regelmäßige OTA-Updates bieten soll sowie ein neues Fahrzeugbetriebssystem, das KI-gestützte Erlebnisse auf europäische Straßen bringen will. Angekündigt ist außerdem ein neues Modell, das die Fortschritte bei der erweiterten KI-Integration demonstrieren soll. (aum)