Stellantis Pro One eröffnet globales Nutzfahrzeug-Zentrum in Turin

Stellantis Pro One hat heute sein neues globales Nutzfahrzeug-Zentrum im Mirafiori Automotive Park 2030 in Turin eingeweiht. In dem neuen Hub sollen mehrere markenübergreifende Funktionen wie Engineering, Marketing, Produktentwicklung, Vertrieb, Logistik und andere kundenorientierte Aktivitäten koordiniert werden. Darüber hinaus soll es als „Steuerungszentrum“ für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fungieren, die im globalen Nutzfahrzeuggeschäft tätig sind.

„Im globalen Nutzfahrzeug-Zentrum von Stellantis Pro One bringen wir unsere talentierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen, um unseren gemeinsamen Traum zu verwirklichen, im Nutzfahrzeuggeschäft weltweit führend zu werden", sagte Stellantis CEO Carlos Tavares bei der Eröffnung.



Im ersten Halbjahr 2024 war Stellantis Pro One mit sechs Marken in drei Regionen führend im Nutzfahrzeuggeschäft: Europa, Südamerika sowie Naher Osten & Afrika. Das Nutzfahrzeuggeschäft macht ein Drittel des Nettoumsatzes von Stellantis aus und erwirtschaftet zudem mit vernetzten Dienstleistungen fünf Milliarden Euro. (aum)