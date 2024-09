Ducati Hypermotard 698 Mono: Funbike für Alltag und Rennstrecke

Ducati hat für die Hypermotard 698 Mono einen Performance-Katalog aufgelegt, mit dem das Einzylinder-Straßenmotorrad ganz nach Geschmack eines jeden Ducatista individuell gestaltet werden kann.

Darin enthalten ein Sport-Paket mit verschiedenen Komponenten, die den Look der Supermoto aufwerten. Dazu gehören vor allem die in Zusammenarbeit mit Termignoni hergestellten Schalldämpfer. Sie unterstreichen den Racing-Look des Hecks, harmonieren mit der Lackierung und verfügen über schwarze Stahlhülsen und matte Endkappen, die durch rote Bänder miteinander verbunden sind. Dazu kommen Aluminium-Kennzeichenhalter, die das Heck verschlanken und die filigranen LED-Blinker mit den entsprechenden Montageverlängerungen.



Um das Cockpit weiter zu verschönern, können die Flüssigkeitsbehälter für die Vorderradbremse und die Kupplung mit entsprechenden Halterungen montiert werden. Die Stilelemente aus CNC-gefrästem Aluminium werden durch die schwarz eloxierten Brems- und Kupplungshebel mit kontrastierendem Ducati-Schriftzug vervollständigt. Außerdem gibt es eine Reihe von Zubehörteilen aus Carbon, wie den Windschutz und das Hitzeschild für den Auspuffkrümmer. Die charakteristische Textur des Materials ist eine Referenz an den Rennsport.



Diese wird mit einem Blick in die Liste der Zubehörteile noch deutlicher, die denjenigen vorbehalten sind, die ihre Hypermotard 698 Mono auf der Rennstrecke einsetzen. Herzstück des Angebots von Ducati Performance ist in diesem Fall die Racing-Auspuffanlage mit Schalldämpfern als schwarze Titanhülsen, die insgesamt 1,5 Kilogramm Gewicht einsparen. Dank des mitgelieferten Luftfilters steigt außerdem die Leistung um zusätzliche 7 auf 84,5 PS an.



Das Racing-Setup kann mit weiteren Details bereichert werden, angefangen bei den Supermoto-Fußrasten, die mit einem externen Kunststoffschleifer ausgestattet sind, um das Gleiten auf dem Asphalt bei größeren Schräglagen zu erleichtern. Die Racing-Sitzbank wurde ebenfalls entwickelt, um das Fahren zwischen den Curbs der Rennstrecken zu verbessern. Sie verfügt über ein Profil, das eine stärker nach vorn geneigte Sitzposition ermöglicht, um dynamische Fahrmanöver zu erleichtern.



Schließlich mangelt es nicht an Details zum Schutz des Motorrads, wie der unverzichtbaren Motorschutzplatte aus Kunststoff, die den unteren Teil des Superquadro Mono vor Stößen und Steinschlägen schützt (aum).