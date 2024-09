Audi RS e-tron GT performance: Neue Stromer-Speerspitze

Audi hat mit dem RS e-tron GT performance eine neue Stromer-Speerspitze auf die Räder gestellt. Der elektrische Gran Turismo verfügt neben der permanentmagneterregten Synchronmaschine (PSM) an der Vorderachse, die 252 kW (342 PS) leistet, über eine neu entwickelte PSM an der Hinterachse mit einer Leistung von 415 kW (564 PS). Außerdem reduzierte Audi das Gewicht des Elektromotors um zehn Kilogramm. Mit beiden E-Maschinen lassen sich so im Launch-Control-Modus bis zu 680 kW (925 PS) abrufen.

Mitverantwortlich für die höhere Leistungsausbeute im RS e-tron GT performance war neben einem angepassten Thermomanagement eine modifizierte Zellchemie der 105 kWh (netto 97 kWh) großen Batterie. Sie ermöglicht im Vergleich zum Vorgängermodell einen höheren Energieinhalt sowie höhere Lade- und Fahrströme. Auch die maximale Ladeleistung wurde um 50 kW auf bis zu 320 kW angehoben. Damit lässt sich der Akku an einer HPC-Schnellladesäule unter idealen Bedingungen in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.



Neben den serienmäßigen Rädern im 20-Zoll-Format mit verbesserter Nachhaltigkeit und optimiertem Rollwiderstand stehen 21-ZollHochleistungsreifen für mehr Grip bei hoher Querbeschleunigung zur Verfügung. Speziell für den RS e-tron GT performance gibt es die neue Außenfarbe Bedfordgrün sowie auf Wunsch ein mattiertes und abgedunkeltes Carbondach, das mit weiteren optionalen Elementen aus Carbon Camouflage kombiniert werden kann. Exklusiv ist außerdem ein Designpaket mit Nähten in Serpentingrün, passend zur Außenfarbe, und Sitzen mit einer 18‑Wege‑Einstellung. Ein besonderes Feature sind die digitalen, weiß hinterlegten Power- und Geschwindigkeitsanzeigen ‒ in Anlehnung an den Audi RS 2 Avant von 1994, bei dem die Zifferblätter der analogen Instrumente ebenfalls weiß waren.



Das neue Elektro-Spitzenmodell ist ab sofort bestellbar, der Preis für den RS e-tron GT performance startet ab 160.500 Euro. Der Preis für den S e-tron GT2 beginnt ab 126.000 Euro, der des RS e-tron GT4 ab 147.500 Euro. (aum)