Renault Estafette Concept: Zurück in die Zukunft

Renault präsentiert auf der IAA Transportation seine Vision eines urbanen elektrischen Lieferwagens der Zukunft – und greift dazu optisch auf die Vergangenheit zurück. Das Estafette Concept lehnt sich mit seinen kompakten Abmessungen und den Rundscheinwerfern an den historischen Transporter Estafette, der von 1959 bis 1980 gebaut wurde. Die neue Studie basiert auf der neuen FlexEVan-Plattform und verbindet die Grundfläche eines Kangoo, mit dem Wendekreis eines Clio und der Ladekapazität eines Trafic. In zwei Jahren sollen das erste Modell in Serie gehen.

Bei der Konzeption des Estafette Concept standen zwei Ziele im Fokus: die Sicherheit von Fahrern und Gütern sowie ein schnelles Be- und Entladen. Die Grundfläche ist mit 4,87 Meter Länge und 1,92 Meter Breite mit der eines Kangoo L2 vergleichbar. Beide passen in eine Standardparklücke von weniger als fünf Metern Länge, beim Wendekreis liegt die Studie mit etwas mehr als zehn Metern von Bordstein zu Bordstein auf dem Niveau des Clio. Das Estafette Concept ist jedoch deutlich höher als der Kangoo (2,59 Meter gegenüber 1,85 Meter). So kann der Fahrer mühelos zwischen der Kabine und dem Laderaum hin- und herwechseln.



Die seitlichen Schiebetüren lassen sich mit einer einzigen Handbewegung öffnen, so dass der Fahrer sie nicht ständig nach außen und hinten ziehen muss. Anstelle einer klassischen, nach oben oder zu den Seiten öffnenden Heckklappe verfügt der Elektrotransporter über ein Rollo, das sich nach oben aufrollt. So wird die volle Ladehöhe genutzt und kein Raum für das Aufschwenken der Hecktür benötigt. Bei jedem Öffnen wird aber automatisch eine große Stufe ausgeklappt. Die Gesamtladekapazität entspricht mit 7,1 Kubikmeter in etwa der eines Trafic L1H2.



Futuristisch wirkt das kubische Design der zweifarbigen Karosserie mit der glatten Silhouette. Ein weiterer Hingucker ist der markante Kühlergrill unterhalb der Windschutzscheibe mit dem LED-hinterleuchteten Markenlogo. Den technischen Look unterstreichen zwei große Scheinwerfer in 3D-Optik im unteren Bereich der Frontpartie. Die große Frontscheibe verläuft um die Seiten herum in zwei auffallend große Fenster und bietet einen Panoramablick.



„Das Estafette Concept will die Art und Weise verändern, wie die Menschen Transporter in den Städten wahrnehmen“, sagt Sandeep Bhambra, Concept-Car-Chefdesigner in Renaults Elektroabteilung Ampere. „Transporter werden nicht länger anonyme Formen besitzen: Sie werden liebenswert und ausdrucksstark und in auffälligen Pop-Farben lackiert sein.“



Das leuchtend gelbe Cockpit des Estafette Concept verfügt über einen Einzelsitz, der zum Aufstehen nur gedreht werden muss. Bis zu einer Körpergröße von 1,90 Meter kann die Fahrerin und der Fahrer im Inneren des Fahrzeugs aufrecht stehen. Das Armaturenbrett ist unterteilt in einen 7-Zoll- und einen zentralen, zum Fahrer geneigten 12-Zoll-Bildschirm. An den beiden Enden des Armaturenbretts gibt es zwei vertikale 10-Zoll-Bildschirme, die das Bild der als Rückspiegel dienenden Außenkameras anzeigen. Die Kabine ist durch eine Schiebetür vom Laderaum getrennt. Sie schließt sich automatisch, wenn der Fahrer ins Cockpit zurückkehrt oder das Fahrzeug verlässt – so sind die Waren jederzeit sicher. (aum)