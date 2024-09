Hier campt Deutschland am liebsten

Schon im ersten Halbjahr 2024 haben die Campingplätze in Deutschland einen neuen Rekord aufgestellt. Knapp 16 Millionen Übernachtungen konnten gezählt werden, so viel wie nie zuvor. Wo aber fahren die Urlauber bevorzugt hin? Das Reiseportal Camping.info, das nach eigenen Angaben mehr als 120 Millionen Aufrufe im Jahr zählen kann, hat nun in einer Nutzeranalyse die 100 gefragtesten Camps der aktuellen Saison ermittelt. Zugrunde liegen der Untersuchung die Zahl der Klicks, die Nutzer auf die 23.000 gelisteten Plätze verteilt haben.

Zu den Top 3 gehört auch ein Campingplatz in Deutschland, die Spitzenposition belegt jedoch zum dritten Mal in Folge der Campeggio Europa Silvella Camp am Gardasee. Auf Platz zwei folgt das Camping Vidor Family & Wellness Resort in Südtirol. Auf Fehmarn ist der am häufigsten angeklickte Platz Deutschlands gelegen, das Insel-Camp Fehmarn belegt Rang drei. Im internationalen Vergleich gilt Deutschland als attraktivstes Campingland, 43 Campingplätze haben es unter die Top 100 geschafft. Italien folgt mit 18 Camps auf Rang zwei, in Österreich konnten sich 17 und in Kroatien 11 Plätze in die Rangliste schieben.



„Etwa ein Drittel der nominierten Campingplätze sind auch mit dem camping.info Award ausgezeichnet. Der Publikumspreis wird von dem Portal zu Beginn jeden Jahres an die beliebtesten Campingplätze auf Basis von über 250.000 Camper-Bewertungen vergeben", sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer von camping.info.



Nach Angaben von Camping.Info konnte der erstplatzierte Campeggio Europa Silvella mit seiner Top-Lage am Gardasee, großen Parzellen, sauberen Sanitäranlagen, einer gepflegten Poolanlage punkten. Das Vidor Family & Wellness Resort mitten in den Dolomiten begeistert mit einem einzigartigen Bergpanorama, einer Wellness-Oase, erstklassiger Gastronomie und die vielen Freizeitangeboten. Die Lage spielt auch für das Insel-Camp Fehmarn eine wichtige Rolle. Der Komfort-Campingplatz lockt Tausende von Campern mit seinem breiten Ostseestrand, besonderen Herzlichkeit und einem großen Unterhaltungsangebot.



Unter den ersten zehn Camps finden sich außerdem Berau am Wolfgangsee in Österreich, Fornella Camping & Wellness Family Resort in Italien, Camp MondSeeLand in Österreich, Centro Vacanze Pra’ delle Torri in Italien, Camping- und Ferienpark Wulfener Hals in Deutschland, Union Lido in Italien und der Grubhof in Österreich. Alle Top 100 Campingplätze finden sich auf einen Blick unter www.camping.info/go/nutzeranalyse. Eine qualitative Bewertung stellt die Liste jedoch nicht dar. Zugrunde gelegt wurden der Aufstellung allein die Häufigkeit der Aufrufe der Webseiten der Camps. (aum)