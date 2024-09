IAA Transportation: Renault zeigt Wasserstoff-Prototyp

Weltpremiere in Hannover: Auf der IAA Transportation zeigt Renault den neuen Master mit Wasserstoffantrieb. Der Prototyp des neuen Transporters wurde von Hyvia entwickelt, einem 2021 gegründeten Joint Venture der Renault Group und dem Brennstoffzellen-Spezialisten Plug Power. Er soll eine WLTP-Reichweite von 700 Kilometern bei allen Witterungsbedingungen ermöglichen, wobei der Tankvorgang nur fünf Minuten dauert. Voraussichtlich 2025 soll er auf europäische Straßen rollen.

Die Plattform mit Brennstoffzelle ist auf verschiedenste Einsatzbereiche zugeschnitten. So steht der Master sowohl als Transporter als auch mit Pritsche oder Fahrgestell zur Wahl. Bereits in der dreijährigen Konstruktionsphase wurde die gesamte Wasserstoffarchitektur in die Fahrzeugplattform integriert. Dadurch bleiben sowohl Laderaum als auch Nutzlast erhalten.



Hyvia, ein Kompositum aus „Hy“ für „Hydrogen“ (engl. Wasserstoff) und „via“ für „Straße“, baut sein gesamtes Wasserstoff-Ökosystem weiter aus, um ganzheitliche Lösungen anzubieten, von Wasserstoff-Transportern über Wasserstoff-Tankstellen bis hin zu Finanzierungsmöglichkeiten. (aum)