Subaru BRZ: Driften inklusive

Subaru pusht nochmal den Verkauf des BRZ. Wer sich bis zum 30. November für das kompakte Sportcoupé entscheidet, bekommt vom Importeur ein kostenloses Drift-Training und weiteres Zubehör dazu. Der 2+2-Sitzer kostet ab 38.990 Euro, bei der „ES“-Variante zu Preisen ab 41.990 Euro ersetzt eine Automatik das Sechsgang-Schaltgetriebe und das Eyesight-System, das verschiedene Fahrerassistenten kombiniert, ist mit an Bord.

Unter der flachen Motorhaube des sportlichen Modells im Subaru-Programm arbeitet ein 2,4-Liter-Boxermotor, der 234 PS (172 kW) und 250 Nm Drehmoment entwickelt und in Kombination mit dem Hinterradantrieb eine ausgewogene Gewichtsverteilung sowie ein agiles Handling garantiert. Wie sich das in Extremsituationen zeigt, können Subaru-Kunden nun beim Kauf eines jeden Neu- oder Vorführwagens bei dem Drift-Training in einem ADAC-Fahrsicherheitszentrum (Wert bis zu 399 Euro je nach Standort) selbst erleben. Gemeinsam mit einem Beifahrer kann der BRZ-Pilot dort die Grenzen auf sicherem Terrain austesten. Zusätzlich erhalten Kunden einen Gutschein im Wert von 1000 Euro für den Zubehörshop. (aum)