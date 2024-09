Peugeot E-3008 und E-5008 mit klassenbester Reichweite

Peugeot hat es nun offiziell. Die Long Range-Varianten ihrer Elektromodelle E-3008 und E-5008 sind mit WLTP-Reichweiten von 700 und 668 Kilometer homologiert, was sie zu den besten ihrer Klasse unter den SUV macht. In der Praxis sei damit eine Fahrt von Paris nach Nizza mit nur zwei Zwischenstopps möglich, während andere Fahrzeuge aus dem gleichen Segment mindestens drei benötigten, so die Stellantis-Tochter.

Für die beiden Modelle hat Peugeot einem neuen, 170 kW (230 PS) starken, Elektromotor mit einer 96,9 kWh nutzbaren Hochleistungsbatterie eingeführt. Sie erlaubt nicht nur bei identischem Platzangebot im Innen- und Kofferraum eine größere Energiemenge zu speichern. Dank eines neuen Batterie-Vorkonditionierungssystem könnten beide Modelle nun mit bis zu 160 kW aufgeladen werden. An einer Schnelladestation sind die Akkus damit in 27 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent oder in 10 Minuten für 150 Kilometer gefüllt.



Präsentiert werden die beiden Long Range-Modelle in einer Weltpremiere auf dem diesjährigen Pariser Autosalon (14. bis 20. Oktober). (aum)