Land Rover Discovery: Geländegänger für die ganze Familie

Mitte der 1980er Jahre blickten die Entwickler bei Land Rover nach Japan, und was sie dort sahen, brachte sie zum Nachdenken. Der Konkurrenz aus Fernost hatte ihre Geländewagen mit deutlichen Komfortelementen ausgestattet, und damit konnte der klassische Land Rover (damals noch nicht als Defender unterwegs) nicht mithalten. Deshalb entschloss sich die Marke 1986, ein neues Modell auf den Markt zu bringen, das die Lücke zwischen dem rustikalen Klassiker und dem luxuriösen Range Rover schließen sollte. Das Ergebnis stand 1989 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt: der Discovery.

Das dritte Modell der Marke verband die robusten Eigenschaften des Land Rovers mit dem Komfort des Range Rovers. Von Beginn an brachte das SUV ein neues Element in das Segment der Geländespezialisten. Mit bis zu sieben Sitzen zielte der Discovery mit seinem flexiblen Innenraum auch auf Familien, die ein vielseitiges Modell samt Allradeigenschaftaten suchten. Dass die erste Version – wenig familienfreundlich - nur zwei Türen hatte, und damit der Einstieg für die Passagiere im Fond nicht sonderlich praktisch war, wurde bald erkannt und bereits ein Jahr später entsprechend geändert.



Für den Innenraum holten die Entwickler Sir Terence Orby Conran an Bord. Der Designer, der unter anderem die internationale Kette Habitat gründete, entwarf die sogenannte Theaterbestuhlung, bei der die Mitfahrer in den Reihen zwei und drei etwas höher sitzen und dadurch einen besseren Überblick als bei den Modellen der Mitbewerber hatten. Im Laufe übernahm der Discovery Eigenschaften der neuen SUV-Modelle ohne allerdings seine Geländeeigenschaften aufzugeben. Die bewies der Ur-Discovery zwischen 1990 und 1997 bei den verschiedenen Ausgaben der Camel Trophy, mit der die Zigarettenmarke das damals eingeführte Tabak-Werbeverbot umging und so indirekt für ihr Produkt werben konnte.



Im Vergleich zum aktuellen Discovery wirkt das erste Modell geradezu zierlich. Nach 35 Jahren Bauzeit hat der Geländegänger in allen Bereichen zugelegt, und auch technische Innovationen in das Segment gebracht. Unter anderem erleichterte das 2004 eingeführte sogenannte Terrain Response System die Fahrt im Gelände. Über einen Drehknopf ließen sich die unterschiedlichen Fahrbedingungen einstellen, und zusammen mit der elektronischen Bergabfahrhilfe kamen auch unerfahrene Geländegänger abseits der Straßen gut zurecht.



Bis heute entstanden mehr als 1,6 Millionen „Discos“, und zum 35. Geburtstag spendiert Land Rover den Freunden des Modells eine Sonderausgabe, die von einem neuen Mildhybrid-Reihensechszylinder-Diesel mit standesgemäßen 350 PS (257 kW) angetrieben wird. Diesel? Ja, sicher, denn „90 Prozent der Kunden wählen den Diesel“, erklärt Markensprecherin Andrea Leitner-Garnell.



Verständlich, denn der Dreiliter-Diesel entfaltet seine Leistung souverän und bleibt dabei akustisch stets im Hintergrund. Das Sondermodell „35th Anniversary Edition“ kostet 100.400 Euro und steht nach vier Monaten Lieferzeit beim Kunden. Der vollständig ausgestattete Jubiläums-Discovery kommt unter anderem mit einem Headup-Display, 22-Zoll-Rädern, Vier-Zonen-Klimaautomatik, Windsorleder und einer Mittelkonsole mit integriertem Kühlfach auf den Markt. Wie alle anderen Versionen kann auch das Jubiläumsmodell bis zu 3500 Kilo Anhängelast meistern, wobei der Anhängerassistent das Manövrieren erleichtert.



Der neue Antrieb leistet 50 PS mehr als das bisher angebotene Triebwerk. Gleichzeitig legte das Drehmoment um 50 Newtonmeter auf aktuell 700 Newtonmeter zu, und die Beschleunigung von Null auf 100 km/h verbesserte sich um sechs Zehntelsekunden auf 6,3 Sekunden. Dank der Mildhybrid-Technologie verbraucht der 2,3-Tonner 8,6 Liter auf 100 Kilometer. Der neue Antrieb kommt nicht nur im Jubiläumsmodell zum Einsatz, sondern treibt auch die anderen Varianten der Baureihe an. Die Preisliste für den Discovery beginnt bei 77.800 Euro.



Während die Nobel-Abteilung von Land Rover im kommenden Jahr einen elektrischen Range Rover auf den Markt rollen wird, gibt es bei Land Rover noch keinen Termin für eine elektrische Zukunft. Freunde der elektrischen Mobilität können höchstens den Discovery Sport mit Pug-in-Hybridantrieb wählen.(aum)



Daten Land Rover Discovery 35th Anniversary Edition



Länge x Breite x Höhe (m):4,95 x 2,20 x 1,88

Radstand (m): 2,92

Antrieb: R4-Benziner, 2997 ccm, Reihensechszylinder-Diesel, mild Hybrid, 8-Gang-Automatik

Gesamtleistung: 257 kW / 350 PS

Max. Drehmoment: 700 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 209 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,3 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 8,6 Liter

CO2-Emissionen: 225 g/km (WLTP)

Leergewicht: 2367 Kilogramm

Preis: 100.400 Euro