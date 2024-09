BMW richtet Designabteilung neu aus

BMW richtet den Bereich Design unter Leitung von Adrian van Hooydonk komplett neu aus. Zum 1. Oktober 2024 soll ein markenübergreifendes Designteam an den Start gehen, das sich an der Transformation des Unternehmens orientiert. So wird beispielsweise das Farb- und Materialdesign gebündelt, das Team der Marke BMW in zwei Studios aufgeteilt und das Zukunftsthema „Advanced Design“ gestärkt.

Für das Design der BMW-Modelle der oberen Mittelklasse, Oberklasse sowie von Alpina holte van Hooydonk Maximilian Missoni neu ins Team. Nach verschiedenen Führungspositionen bei Volkswagen und Volvo verantwortete Missoni zuletzt das Design von Polestar. Oliver Heilmer, zuvor Leiter Mini Design, soll künftig das Design für alle BMW-Modelle der Kompakt- und Mittelklasse sowie für BMW M bestimmen.



Claudia Braun leitet die neu geschaffene markenübergreifende Abteilung für Farb- und Materialdesign für BMW, Mini und Rolls-Royce. Nach Erfahrungen bei Porsche, Daimler und Volvo ist sie seit April 2024 bereits für Farbe und Material der Marke BMW verantwortlich. Domagoj Dukec, bislang zuständig für das BMW Design Studio, übernimmt die Leitung für das Design von Rolls-Royce, inklusive Bespoke und Coachbuild. Dessen Vorgänger Anders Warming ist künftig für alle Advanced Design-Themen zuständig sowie für die Tochtergesellschaft BMW Group Designworks. Er übernimmt diese Funktion von Holger Hampf, der künftig das Design der Marke Mini verantwortet. (aum)