Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Es erweist sich als eine Lebenserfahrung unserer Redaktion: Immer wenn die Zeit kommt, übers kommende Jahr zu sprechen, schnellen in unserer Statistik die Abrufzahlen nach oben. Diese Woche 1,5 Millionen – das verfehlt die Rekordmarke vom Vorjahr nur um 100.000. Aber was, wenn das gar nicht an unserer Arbeit, sondern nur an den Messeterminen liegt?

404.125 Texte wurden in den vergangen sieben Tagen abgerufen plus 67.567 pdf- und 68.900 rtf-Dateien heruntergeladen. Das waren die Top Ten beim Auto-Medienportal:



1. Caravan Salon 2024: Kleine Nachlese mit viel Pro und wenig Contra

2. VW Caddy wird flexibler

3. Peugeot E-5008: Französischer Elektro-Raumfahrer

4. Pariser Autosalon: Renault Group zeigt sieben Weltpremieren

5. Volvo XC90 fährt weiter mit Verbrenner

6. Fahrbericht Volvo EX90: Sanfter Riese

7. „Den Renault 17 in die Zukunft versetzt“

8. Ein Hauch von Côte d'Azur an der Alster

9. Der BMW M5 Touring und seine Historie

10. Analyse: Warum BMW und Toyota auf Wasserstoff setzen



870.552 Fotos und 12.072 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen als Downloads aus. Das Video der Woche befasst sich mit dem Porsche Taycan, das Foto der Woche zeigt díe Bosse von BMW und Toyota beim Wasserstoffdeal in München. (aum)