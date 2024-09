Acht Opel Vivaro Electric für den Flughafen Nürnberg

Ab sofort ergänzen acht Opel Vivaro Electric den Fuhrpark des Airport Nürnberg. Als Doppelkabine mit sechs und als Kombi mit bis zu neun Sitzplätzen werden die vom Nürnberger Opel-Autohaus Kropf GmbH gelieferten Stromer gezielte Aufgaben als Mannschaftsfahrzeuge auf dem Flughafenvorfeld übernehmen. Dazu wurden sie entsprechend umgerüstet und im flughafentypischen Gelb-Schwarz-Karo foliert.

„Auf dem Weg zur CO2-Neutralität rüsten wir unsere Fahrzeugflotte Schritt für Schritt auf emissionsfreie Antriebe um, die wir mit selbst erzeugter, grüner Energie versorgen können“, sagt Jan C. Bruns, COO Airport Nürnberg, über den vollelektrischen Flottenzuwachs. „Im Opel Vivaro Electric haben wir ein passendes Modell gefunden, das all unsere Ansprüche an ein flexibles, belastbares und zugleich verlässliches Airport-Fahrzeug erfüllt.“ Der Flughafen Nürnberg stellt seit geraumer Zeit seinen Fahrzeugbestand auf batterie-elektrische Modelle um. Um die Flotte elektrischer Fahrzeuge mit grüner Energie zu betreiben, verfügt der Airport dazu über eine Photovoltaikanlage, die jährlich rund 840.000 kWh Strom erzeugt. (aum)