1400 Japaner umringten die Ohrdrufer Burg

Der Toyota Land Cruiser ist seit Jahrzehnten für seine Robustheit und Zuverlässigkeit bekannt. Mit dem Buschtaxi-Treffen feiern die Fans des japanischen Geländewagens jedes Jahr ihren legendären Geländewagen. Mittlerweile gilt es als das größte Land-Cruiser-Treffen der Welt. Das Buschtaxi-Treffen, kurz BTT, bietet Besitzern und Fans die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge zu präsentieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Diesmal fand die Veranstaltung in thüringischen Ohrdruf statt. 1200 Fahrzeuge aus rund 20 Nationen waren angekündigt. Letzlich kamen am vergangenen Wochenendemehr als 1400 Allradler zum Treffen rund um die Ohrdrufer Burg.

Organisiert wird das Buschtaxi-Treffen von Alexander Wohlfarth. Wohlfarths große Leidenschaft sind Geländefahrzeuge, mit denen er schon die halbe Welt bereiste. Die hohe Robustheit und Geländegängigkeit des Land Cruisers hat es ihm dabei besonders angetan. In Sachen Land Cruiser bezeichnet er sich selbst als Nerd und kennt alle Baureihen aus dem Effeff. Um seine Leidenschaft mit anderen Fans zu teilen und sich mit ihnen auszutauschen, gründete der 49-jährige Karlsruher 1996 die Internetplattform „buschtaxi.org".



Als Buschtaxi ist der Land Cruiser in Afrika bekannt. Mit der Baureihe J4, die von 1960 bis 1985 produziert wurde, erlangte der Land Cruiser auch hier seinen legendären Ruf als nahezu unverwüstlicher Geländewagen, der Menschen, Tiere oder Gepäck zuverlässig von A nach B transportiert. Doch Wohlfahrt wollte es nicht nur bei der ersten deutschen Offroad-Community belassen. „Das erste Buschtaxi-Treffen war schnell organisiert, denn wenn man die Land Cruiser-Fans online zusammenbringt, will man sie auch offline sehen“, sagt der Diplom-Wirtschaftsingenieur.



Das erste Buschtaxi-Treffen 2001 war noch überschaubar und fand bei ungemütlichen Temperaturen statt. „Wir saßen mit 20 Leuten in einem verregneten Waldstück bei Münster und sahen uns unter einer Plane Urlaubsfotos auf einem Beamer an. Bei der Kälte haben wir ganz schön gefroren“, erinnert sich Wohlfahrt noch sehr gut. Mit der ersten Veranstaltung traf Wohlfahrt den Nerv der Zeit. Bei der nächsten Zusammenkunft waren es schon 300 Autos und die Fangemeinde wuchs stetig von Jahr zu Jahr. Zweimal musste das Treffen wegen Corona abgesagt werden. So ist das BTT im thüringischen Ohrdruf inzwischen das 21. Event.



Mit Workshops, Vorführungen und Rundgängen wurde den Fans und Festivalbesuchern vor Ort wieder ein umfangreiches Programm geboten. Außerdem konnten Land Cruiser-Fahrer auf einer Verschränkungsrampe die Geländetauglichkeit der Fahrwerke testen. Es gab eine Sonderausstellung zum Thema „40 Jahre Land Cruiser 70“, den brandneuen Land Cruiser 250 zu bestaunen und als weiteres Highlight den japanischen Chefingenieur Sadayoshi Koyari. Der leitete 17 Jahre lang die Entwicklung des Land Cruiser und stand den Besuchern vor Ort das ganze Wochenende Rede und Antwort.



Mittlerweile hat sich das Buschtaxi-Treffen zum größten Land Cruiser-Fantreffen der Welt entwickelt. Die Enthusiasten und Liebhaber kommen aus ganz Europa. Ein Ehepaar reiste sogar extra aus den USA zum Ohrdrufer Treffen an. Allerdings ohne ihren geliebten Land Cruiser, sondern mit dem Flugzeug. Auch im nächsten Jahr werden sich wieder tausende Abenteurer, Schrauber, Familien und Fahrzeugfans treffen, um ihre Leidenschaft für die robusten Geländewagen und die weite Welt des Offroad-Reisens zu feiern. Und natürlich wird sich Alexander Wohlfahrt auch 2025 wieder mächtig ins Zeug legen, um das kultige Buschtaxi-Treffen rund um den Land Cruiser für seine Fans und Besucher perfekt zu organisieren. (aum)